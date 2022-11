44:54

La Junta va a aprobar mañana una estrategía y una campaña para promociar la llegada este invierno a Andalucía de los llamados "nómadas energéticos". Llamamiento el que se va a hacer a pensionistas o personas que teletrabajen para que pasen los meses más fríos del año en nuestra comunidad. Una opción con la que según Juan Manuel Moreno ahorrarían por no tener que hacer frente al incremento de los precios de la energía y de la calefacción en estas zonas.

Jornada de huelga en Renfe con un seguimiento escaso en nuestra comunidad. El paro se está desarrollando con normalidad y cumpliéndose los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad. El seguimiento según la operadora en los turnos de la noche y la mañana es del 2,95% de los trabajadores.

Los camioneros andaluces integrados en al Plataforma del Defensa del Transporte están llamados a un nuevo paro indefinido desde el domingo. El colectivo, que no está represenatdo en la Mesa Nacional del transporte, denuncia el incumplimientod e la ley que impide trabajar a pérdidas. El Gobierno asegura que garantizará los suministros básicos.

La defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán pide a la Audiencia de Sevilla que no haga caso del posicionamiento de la Fiscalía y no ordene su ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto. En un escrito su abogada destaca que no es un político corrupto y nunca antes había tenido una causa judicial.

Minuto de silencio en Benalmádena para pedir justicia por la última víctima de violencia machista en Andalucía, una mujer de 69 años en Benalmádena. Su marido, presunto autor del homicidio, está a la espera de declarar ante el juez.

