La Audiencia Provincial de Sevilla ya tiene en su poder el informe forense sobre el cáncer del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Se trata del documento definitivo sobre el que la Audiencia tendrá que decidir respecto al ingreso en prisión del expresidente socialista, que se encuentra actualmente suspendido. En ese informe forense se incluyen los datos y la gravedad del cáncer de próstata que sufre GRiñán, y, sobre si la enfermedad puede o no ser trata en el interior de la cárcel. Mientras, el Gobierno no aclara si concederá o no el indulto al exdirigente. La portavoz del ejecutivo sí ha dicho hoy en Radio Nacional de España que su enfermedad será un elemento que tendrán que analizar.

Esta tarde se va a formalizar el nombre de Marifrán Carazo como candidata del PP a la alcaldía de Granada. Será en la Junta Directiva Provincial. Desde el PSOE andaluz ven incompatible que Carazo anuncie su candidatura y se mantenga como consejera.

Agricultores andaluces aseguran que muchos de ellos se quedarán fuera de las ayudas estatales a los combustibles. La organización agraria COAG indica que el descuento de 20 céntimos en su sector sólo se mantiene para el gasóleo B. Los agricultores de la provincia de Almería son los más perjudicados.

Sexto día de rave en La Peza, en Granada. Aunque muhcos de los asistentes comienzan a marcharse, se calcula que aún quedan aproximadamente un millar de personas. El ayuntamiento confía en que estemos ante las últimas horas de una fiesta ilegal que comenzó el pasado viernes.