44:52

Se calcula que este año a 48.000 andaluces les será notificado que padecen algún tipo de cáncer. Los más comunes los de colon y mama. Hoy nuestra comunidad se llena de actos previos al dia mundial contra el cancer de mama que se conmemora mañana. Unos 200 de esos casos se detectan en menores de 14 años. Todos los hospitales de Andalucía tienen zonas especiales para estos niños.

Vigilancia Aduanera investiga la agresión de un grupo de contrabandistas que han apedreado en la pasada madrugada a agentes de aduanas que se quedaron sin combustible y han acabado encallando en una playa de Gibraltar. Según Vigilancia Aduanera sí acudieron autoridades gibraltareñas. La ministra de Hacienda asegura que pedirán explicaciones.

Save the Children alerta de que un 15,2% de los niños y niñas que residen en Andalucía, casi 240.000, no pueden mantener una temperatura adecuada en sus casas por no poder hacer frente a los gastos de gas o electricidad. Según la ONG, el número de menores afectados por la pobreza energética ha crecido en nuestra comunidad casi un 6%.

En nuestra entrevista cultural de este viernes nos vamos hasta Almería donde mañana se entregan los II Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. Hablamos con su presidenta Marta Velasco.