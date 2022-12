01:58:54

Elvira de Luis se ha traído a Natalie Seseña, que interpreta Sobre la vida de los animales en el Teatro Español de Madrid.

Más adelante Sebastián Litmanovich, Cineplexx, nos ha hecho un especial Jeanette en Latineando.

Y, por último, en Barra Libre, Aloma Rodríguez nos habla del documental This much I know to be true, de Andrew Dominik, sobre Nick Cave y Warren Ellis.