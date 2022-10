59:43

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Pixies - Doggerel

Built To Spill - Rocksteady

Susan Tedeschi - 700 Houses

The Derek Trucks Band - Down In The Flood

Tedeschi Trucks Band - Midnight In Harlem

Tedeschi Trucks Band - Part Of Me

Jorge Drexler, C Tangana - Tocarte

Fito Paez - Mariposa Tecknicolor

Martín Buscaglia - Me Enamoré

Lisandro Aristimuño - Pozo

Camellos - Arroz con Cosas

Ginebras - Alex Turner

ELYLLA - Liquido

ELYELLA, La La Love You - Que Nada Nos Pare