Hoy empieza todo

59:21

JAMES ELLIS FORD - I never wanted anything

ARCTIC MONKEYS - Do I wanna know?

THE WAEVE - Kill me again

DEPECHE MODE - Ghost again

THE GROWLERS - Dope on a rope

THE STROKES - Last night

FRANZ FERDINAND - Take me out

MUSE - Plug in baby

C TANGANA Y GIPSY KINGS - Ingobernable

ALIZZZ- Ya no siento nada

AMAIA - Bienvenidos al show

CALIFATO 3/4 - La bomba

LA PLAZUELA - El lao de la pena

MARIA DE JUAN - Me enveneno