59:36

Harry Styles - Sign Of The Times

Sharon Van Etten - Like I Used To

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Hear

Los Enemigos - Todo A Cien

Los Enemigos - La Cuenta Atrás

Los Enemigos - Septiembre

Los Enemigos - Siete Mil Canciones

Menta - El Apartamento

La Paloma - Bravo Murillo

Niña Polaca - Madrid Sin Ti

Karavana - Madrid

Emilia, Pardo y Bazán - Madrid Central

Kitai - Paloma

Kitai - Riviera Maya

Elyella, Viva Suecia - Todo Lo Que Importa

El Columpio Asesino - Ballenas Muertas en San Sebastian