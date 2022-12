59:29

David Bowie - Starman

Elton John - Rocket Man

Billy Joel - My Life

Paul McCartney and Wings - Live and Let Die

La Plazuela - Perico el de la Tomasa

Paco Moreno - Cashconverters

Rocío Márquez, BRONQUIO - Niña de Sangre

Vera Fauna, BRONQUIO - Caleta

Raffaella Carra - Fiesta

Soleá Morente - No Pensar En Ti

dani - Rumore

Varry Brava - Raffaella

Sexy Zebras - Charly García

Charly García - No Voy en Tren

Intoxicados - Señor Kioskero

Él Mató a un Policía Motorizado - La Noche Eterna