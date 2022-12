59:47

DAVID BOWIE - Starman

ELTON JOHN - Rocket Man

BILLY JOEL - My life

PAUL MCCARTNEY AND WINGS - Live and let die

LA PLAZUELA - Perico el de la Tomasa

PACO MORENO - Cashconverters

ROCIO MARQUEZ Y BRONQUIO - Niña de sangre

VERA FAUNA Y BRONQUIO - Caleta

RAFFAELLA CARRA - Fiesta

SOLEÁ MORENTE Y LA CASA AZUL - No pensar en ti

DANI - Rumore

VARRY BRAVA - Raffaella

SEXY ZEBRAS - Charly García

CHARLY GARCÍA - No voy en tren

INTOXICADOS - Señor Kioskero

EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - La noche eterna