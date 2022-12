02:00:02

No es un programa como el de cada día, no es un podcast al uso, no es a lo que os tenemos acostumbrados... Es un Hoy Empieza Todo inusual pero no por eso menos especial! Luigi Gómez os trae una recopilación de temarrales, un abrazo rompe-espaldas para hacer de este jueves de fiesta un suspiro en caso de que te lo pases currando y un baño largo y calentito si te lo pasas de puente.