Hoy empieza todo

The Guapos (Leiva & CO) en furgo a Radio 3

01:59:53

7:00 de la mañana. Alameda de Osuna. Amanece. Leiva, Adan Jodorowski, David Aguilar, Jay de la Cueva, The Guapos, se suben con Carmona a una furgoneta. Una volskwagen parecida (más confortable la verdad) a aquella T2 en la que Leiva recorrió España y cuyo esqueleto donó a "El Náutico" donde hoy es un camerino, una habitación de emergencia y un recuerdo de tiempos de aprendizaje. De eso, de aprender como en los inicios va the Guapos, un viaje al origen, al cinturón blanco que cantaba Drexler, una recuperación activa de la música tal y como se disfrutaba en las salas y no en los estadios. De eso va el grupo y de eso ha ido este programa que recordaremos en muchos viajes.