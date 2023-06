Hoy empieza todo

02:00:04

Carlangas dice que el plan para el nuevo disco de Grande Amore era utilizar instrumentos que no supieran tocar. Nuno aclara que eso es bastante sencillo hacerlo dado que no saben tocar la mayoría de instrumentos. Además, en el disco no hay apenas instrumentos. Pocas personas transmiten tanta ternura y descaro como el gallego que hay detrás de Grande Amore. Hoy ha traído tres adelantos del que será seguro, un descanso.

Su alegría está lejos del podcast 'Somos INsumisas', un trabajo de Raquel Martín-Alonso que publica RTVE Play Podcast en el que se recogen los testimonios de tres victimas de sumisión química, un delito que se emplea mayoritariamente para agredir sexualmente a la víctima. Entre ellas Loida Hernandez, una de las componentes del grupo de "K-narias", que casi 20 años después ha logrado hablar de ello.