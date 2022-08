02:00:02

Es lunes y seguro que más de uno que nos estaba escuchando en directo, no se había ido a dormir aún. Así que es un buen momento para irnos de rave. Pero no a cualquier rave, sino a una Rave Flamenca. Así es como se titula el último disco de Alan Neil. Un álbum techno-quinqui, neobakala...o sea, muchas etiquetas que no abarcan lo que hace este artista y el significado que tiene.