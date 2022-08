01:58:51

En el programa de hoy Andrea Pardo sale a la calle a preguntar por el sexo en la oficina y a que la gente nos cuente sus mejores anécdotas, además, ofrecemos unos consejos de cómo podría hacerse mejor gracias al libro Cómo tener sexo en el trabajo de Mats & Enzo editado en España por Martínez Roca.

Además, hablado del Festival Afroblue que tendrá lugar los días 9 y 10 se septiembre en Segovia con lo mejor del Jazz, Funk, Blues y Soul y hablamos con su organizador Pepe Ferrández. Además, dentro del cartel del festival está

Shirley Davids & The Silverbacks con los que charlamos de su nuevo disco Keep on keeping on, las referencias que tienen y su participación en el festival.

En Libros Pelis y Aftersun viajamos con Andrea Pardo hasta Vigo para tomar algo en Cafe uf con Diego Mouriño, uno de los socios de la cooperativa que lleva el local, y quien nos hará la recomendación.

Y Sergio Arroyo le echa la caña a los Bounties, Margarita Quebrada y from en Pescando Temones.