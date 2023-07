¿Leer o no leer? Esa es la cuestión

22:58

La temporada de Aloma Sur Mer termina con un libro que viene a revolucionar la lectura: Cómo hablar de los libros que no se han leído, del profesor de literatura y psicoanalista Pierre Bayard. En él se aborda cómo hablar de los libros que te han recomendado, los que has leído por encima o los que ni si quiera has tocado.