Cristina Moreno nos vuelve a traer la actualidad del mundo de la cultura, que estos días tiene su capital en San Sebastián, en sus Noticias OH!Cultas. Si ayer nos centrábamos en el último estreno de Isabel Coixet, hoy ponemos el ojo en las presentaciones de “The Royal Hotel” y “The Successor”, y en la entrega del XII Premio San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission. Pero esto no es lo único que nos dejan las noticias: la entrega del Premio Nacional de Poesía, la visita de los Ministros de Cultura de la UE a España, el documental sobre Alexia Putellas está nominado a los Emmy Internacionales y mucho más.