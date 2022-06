01:59:04

Vuelve el Flamenco Festival con su edición número XVII. Después de pasar por Los Ángeles o Nueva York, aterrizan mañana 21 de junio en Londres, hasta el próximo 2 de julio. Hemos charlado con Jesús Carmona, bailaor que participará en este festival con El salto.

Hemos hablado también con David Barrado, Premio de la Unión Astronómica Internacional 2021 a la mejor tesis en divulgación científica Cosmography: the science of the two Orbs, sobre el problema de la longitud en la navegación.

En Barra Libre Aloma Rodríguez nos ha hablado de Chica conoce chico, de Ali Smith, una novela que pone en el centro el amor como fuerza transformadora, no solo de los enamorados, sino también de los que le rodean y el propio mundo.

Por último, Iñaki Domínguez nos ha contado qué son los "hijos virtuales".