Jesús Bombín llega para ponernos los mejores temazos en su BombinJam. Y no está solo, sino que viene acompañado del periodista Kiko Amat, autor del libro Los Enemigos, que hace la selección musical: Free of Harm, de Mark Eitzel; The lonely surfer, de Jack Nitzsche; Que pasa nen, de Alizzz; Right behind you, de Billy Nomates; Isolation, de Buzzcocks; The Descent, de Bob Mould; The bastard inside, de High Vis; y Weed Pin, de Drug Charch.