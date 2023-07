13:28

Ana Inés Jabares Pita es una gallega que se ha convertido en la primera española en ser escenógrafa y diseñadora de vestuario de la Royal Shakespeare Company. La obra en la que está trabajando As you like it (Como gustéis) es una reinterpretación de la obra que se estreno en 1976 y para ello ha tenido que dar rienda suelta a la imaginación para recrear la sala de ensayos.