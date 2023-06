Hoy empieza todo 2

01:58:48

Hemos arrancado con Iñaki Domínguez y su Palabra de macarrólogo, donde hoy nos ha explicado las diferencias entre hortera y macarra. El macarra tiene que ser hortera pero el hortera no tiene por qué ser macarra...



Más adelante hemos tenido Bombinjam con Jesús Bombín, donde nos ha pinchado megatemazos de viernes.



Luego, en Se vienen cositas, hemos repasado la última semana en redes sociales con Sergio Arroyo, donde hemos escuchado el tema del verano; Barbacoa Punto G.. y también la sintonía de Zoey 101, por el anuncio de su vuelta en forma depelícula secuela.



Y, por último, ha venido Remate, donde en Más allá de John Williams nos ha descubierto las bandas sonoras de El maestro jardinero, Asteroid City, Spiderman (Across the spider verse) y Extraña forma de vida.