33:07

Además hablado del Festival Afroblue que tendrá lugar los días 9 y 10 se septiembre en Segovia con lo mejor del Jazz, Funk, Blues y Soul y hablamos con su organizador Pepe Ferrández. Además, dentro del cartel del festival está Shirley Davids & The Silverbacks con los que charlamos de su nuevo disco Keep on keeping on, las referencias que tienen y su participación en el festival.