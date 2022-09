01:58:38

Hoy empezamos el día siendo algo macarras junto a Iñaki Domínguez, que en Palabra de Macarrólogo nos habla ni más ni menos que de los heavies nazis. Seguimos con Jesús Bombín y su primera BombinJam de la temporada, que nos anima el viernes con estos temazos: Te deseo un buen viaje, de Palito Ortega; Good Day, de Greg Street; Run the credits, de Oliver Sim; Jelly Belly, de Nai Bonet; Let my love open the door, de Pete Townshead; y Moanin, de Gregory Porter.