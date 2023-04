23:38

AIEnRuTA abril: Informe de la música grabada

Este lunes primaveral hemos tenido a Carlos Igual de AIEnRuTa que, por no rompernos el pareado, ha invitado a Carlos García Doval (dr. de Operaciones de Promusicae, para hablar del informe sobre la música grabada en 2022 que se acaba de publicar a nivel internacional. Suena Valentín Caamaño con All the gods, Hoonine con Lo que queda y 31Fam con Wan Tun.