Hotel Vader

55:17

Avui marxem cap a Benidorm al Magic Board Game Fest! Un esdeveniment dedicat al joc de taula i de rol dins d'un resort vacacional on els assistents no hauran de fer res més que passar-se el dia jugant com a bojos!

Rebem la visita de David Sánchez, organitzador del festival i un dels capitans de Mathom, que ens explica tots els detalls d'aquest paradís.

També al Magic BGF es celebrarà per primera vegada la gala d'entrega dels Premis Tabula, uns premis que lliura la crítica especialitzada del joc de taula del nostre país als millors jocs de l'any. Parlem amb David Gómez d'El Club Dante, que ens ho explica.