55:29

Per fi el món ha pogut veure la visió de Denis Villeneuve de Dune als cinemes. És per tant? Els fans de l'obra original estan a la porta de cal Denis amb torxes? La meva iaia entendrà alguna cosa si la veu? Totes aquestes preguntes i moltes d'altres NO seran pas contestades en aquest programa, però t'ho farem passar com si estiguessis fins a les celles d'espècia.

Parlarem de la película Vaderilment, comptarem amb l'opinió estelar de Chema Pamundi (Diario de Venusville) i d'altres figures còsmiques, divagarem sobre l'univers Dune en el món dels jocs de taula i entrevistarem a les editorials Mai Més Llibres i Raig Verd per parlar de l'edició en català que estan preparant del llibre original de Frank Herbert.