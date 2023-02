54:22

David Rubín és un dels autors de còmic més important, sorprenent i transgressor, no només del nostre país, sinó del món sencer. En aquest programa compartim una bona conversa on parlem del seu últim treball, El Fuego, de Cosmic Detective i de moltes altres coses. No us perdeu aquesta sensacional entrevista amb una de les personalitats més aclaparadores del novè art.