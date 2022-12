54:01

La nova sèrie d'Star Wars, anomenada Andor, està dedicada a un líder rebel que vam conèixer a la pel·lícula Rogue One fa uns quants anys. Aquesta nova producció ha esdevingut el cel i l'infern dels fans, convertint-se en la gloria absoluta per uns i en la cosa més allunyada de l'essència Star Wars per molts d'altres. Convidem a Edko, líder del podcast especialitzat en Star Wars "Karabast" per posar ordre i decidir si Andor és digna o no.