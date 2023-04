05:45

Otro personaje musical excepcional que les traemos a Radio-5: Jonny Chingas, aunque en realidad su nombre verdadero era Raúl García, nacido en Chihuahua, México, si bien se crió en Estados Unidos, donde estudió y finalmente se formó como músico, tocando una amplia variedad de instrumentos: saxofón, piano, bajo y vibráfono, además de ejercer de cantante, bilingüe, claro.Jonny Chingas montó el grupo Rudy Garcia & The Imperials, que grabó muchos sencillos de estilo tex-mex y de rock 'n' roll, montando su propio sello discográfico, Katinga Records.Más tarde, cambió el nombre de esa compañía por el Billionaire Records, y continuó componiendo, grabando y actuando por toda América e incluso por Europa.Uno de 12 álbumes que registró fue el titulado el titulado 'No hablo inglés', aunque eso era mentira, que contenía varias de sus divertidas canciones, como "Chorizo blues", "Se me paró", o ésta irreverente "El corrido de los peditos".Por cierto, dicen los médicos que aguantárselos puede producir graves enfermedades, con perdón.Raúl García falleció en marzo de 1992 debido a complicaciones por la diabetes que padecía, a la edad de 52 años.No olvidamos a Jonny Chingas.