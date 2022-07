Tom - Lose Yourself EP feat Rose (Paloma)

07:31

Tom (DJ, productor y Booker del conocido Paloma Bar de Berlín) protagoniza la séptima referencia del sello Paloma, Lose Yourself EP, con la colaboración vocal de Rose.

Juntos han creado How Wrong y Lose Yourself, como un testamento agridulce que nos recuerda que se han perdido los buenos tiempos y debemos continuar adelante.