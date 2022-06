Grandes ciclos Tríptico final (III): R. Lupu "Muerte de un poeta" BEETHOVEN: Concierto para piano y orquesta nº 5 en Mi bemol mayor, Op. 73 "Emperador" (Segundo y tercer movimientos: Adagio un poco mosso, Rondó-Allegro) (17.47). R. Lupu (p.), Orq. Fil. de Israel. Dir.: Z. Mehta. SCHUBERT: Sonata para piano en La menor D 845 (Primer movimiento: Moderato) (12.28). R. Lupu (p.). MOZART: Concierto para dos pianos y orquesta KV 562 (KV 316 A) (Tercer movimiento: Rondó) (6.45). R. Lupu (p.), A. Previn (p. y dir.), Orq. Sinf. de Londres. SCHUBERT: Rastlose liebe D 138 (1.17). B. Hendricks (sop.), R. Lupu (p.). Más opciones

