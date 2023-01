59:31

LITERES: Júpiter y Dánae (Zarzuela en tres jornadas) (Primera jornada) (41.29). C. López Galarza (bar.), O. Pitarch (sop.), P. Llorens (sop.), P. Esteban (mez.), T. Shi-Chiao (con.), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. BACH: Sonata en trío para órgano nº 5 en Do mayor BWV 529 (Tercer movimiento: Allegro) (3.35). M.-C. Alain (órg.).