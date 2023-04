59:38

ALBÉNIZ: El Corpus Christi en Sevilla (Iberia, Cuaderno I) (8.38). A. de Larrocha (p.). RACHMANINOV: Concierto para piano y orquesta nº 2 en Do menor, Op. 18 (Primer movimiento: Moderato) (11.30). A. de Larrocha (p.), Royal Philarmonic Orchestra. Dir.: C. Dutoit. MOZART: Fantasía para piano en Do menor, KV 475 (12.05). A. de Larrocha (p.). SCHUMANN: Allegro en Si menor, Op. 8 (9.55). A. de Larrocha (p.). MOMPOU: Planys IV (Impresiones íntimas) (1.26). A. de Larrocha (p.).