01:00:03

KUHNAU: Wenn ihr frölich seid an euren Festen (15.44). I. Wolf (sop.), F. Plamer (sop.), C. Brett (ten.), M. Rippon (baj.), L. Rogg (órg.), C. Tilney (órg.), Steinitz Bach Players, London Bach Society. Dir.: P. Steinitz. Daran erkennen wir, das wir in ihm bleiben (12.18). Opella Musica, Camerata Lipsiensis. Dir.: G. Meyer. Partita para clavecín nº 7 (10.22). A. Horváth (clv.). Suonata Seconda (Segundo movimiento: Molto Adagio) (0.36). J. Butt (clv.).