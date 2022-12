58:48

MOUTON: Missa “Tu Es Petrus” (31.03). The Brabant Ensemble. Dir.: S. Rice. Nesciens mater virgo virum (5.06). Gabrieli Consort. Dir.: P. MacCreesh. Exalta Regina Galliae a 4 voces (3.01). Per lignum salvi facti sumus a 5 voces (2.23). S. Bull (sopranista), C. Kale (contraten.), R. Buckland (ten.), J. Spitteler (ten.), P. Stas (baj.), Capella Pratensis. Dir.: J. Rifkin.