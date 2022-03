19:32

Hoy nuestro quinto Beatle de hoy es Xosé Castro, colaborador de esta casa con Carles Mesa los fines de semana, convertido en un comentalisto y es que listo es porque, explica Arangüena, en él recae la traducción de todo lo que ves en Netflix. La primera canción que ha elegido Xosé, que es guionista, presentador y fotógrafo es, como buen traductor, una -no oficial- en la que los Beatles cantan en otro idioma. La escuchamos en la versión grabada el 1 enero de 1962 después de un largo viaje en furgoneta desde Liverpool perdidos y sin dormir, para grabar en Londres con Decca y ser rechazados. Una maravillosa versión de Paul de "Bésame mucho", una canción que compuso en los años treinta Consuelito Velázquez en México. La segunda elección es "Do You Want To Know A Secret" y se basa en una de las canciones de Blancanieves que Julia Lennon le cantaba a su hijo de niño. Mientras charlamos con Castro, escuchamos otra canción, esta vez la compuesta en el año 1957 por Meredith Willson para un musical "The music man" y que los Beatles versionaron, tocándola ya en Hamburgo a principios de los sesenta, "Till There Was You". Si quieres conocer por qué nuestro invitado ha elegido esos temas y disfrutar de las versiones más especiales, te invitamos a escuchar el podcast completo.