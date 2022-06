23:36

Recibimos a Guillermo Fesser, un periodista con el que Alfredo Menéndez y Ramón Arangüena han compartido redacción y que en la actualidad ejerce como enviado especial desde la localidad en la que vive en Estados Unidos. Fesser acaba de publicar una novela titulada Marcelo que cuenta la historia de un barman del Oyster bar de Nueva York. La conversación comienza en torno a los bocadillos de ostras. "Es el sabor de Nueva York como lo es el bocata de calamares en Madrid", dice Fesser. El autor reconoce que la historia que narra en su última novela merecía ser contada, aunque su motivación oculta, confiesa, fue la de dar valor a lo hispano en Estados Unidos. Y vamos a la selección de Fesser, que empieza con una de Lennon, "Ask me why". Escuchamos una grabación de la BBC. La canción tiene su anécdota, porque Fesser no la conocía y se la escuchó cantar por primera vez a Cadillac, un grupo asiduo a su programa Gomaespuma. Otra de Fesser, "Hello, Goodbye". Si os apetece conocer el resto y escuchar la historia detrás de cada canción, os invitamos a escuchar el podcast completo.