Gente despierta

54:30

Subimos a "El trastero" con Carlos del Amor para conversar con el periodista Víctor Amela sobre Tica Fernández-Montesinos, sobrina de Federico García Lorca y fallecida esta semana a los noventa y dos años. Era la última persona viva que conoció al poeta. En "¿Quién es quién?", junto a Aitor Caminero, recibimos a Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos. Y finalizamos con "Las mil y una músicas" y estrenamos "Lo Bitel", con Marta G. Navarro, un espacio dedicado a la música de The Beatles. Hoy escuchamos: Cry For A Shadow, Like Dreamers Do, Red Hot y Bésame mucho.