Gente despierta

Abrimos "La maleta" de Rosa María Calaf y hoy hablamos de cooperación internacional, a raíz del fallecimiento de la cooperante catalana Emma Igual en Ucrania después de un ataque ruso. Nos visita la trabajadora humanitaria Paula Farias. En "Corazón rural", junto a Tere Jiménez, conversamos con Juan Manuel Polentinos, gerente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER); y con el músico Víctor Correa, un ejemplo de regreso a la vida en el pueblo. Y finalizamos con "Las mil y una músicas". Ya es jueves y, con Pancho Varona, escuchamos "Música para los pájaros". Esta semana: Día de muertos (Santero y Los Muchachos), No More (Elvis Presley), Candle In The Wind (Elton John), Dancing In The Dark (Elton John), La noche (Adamo) y Copilotos (Arde Bogotá)