Gente despierta

54:21

Nuestro poeta, Mario Obrero, ha decidido que "Lo que toca" hoy es hablar de las moscas. Después, Aitor Caminero ha invitado a "El consulado" a la corresponsal de RTVE en Portugal, Belén Lorente. Y finalizamos con "Las mil y una músicas". Ya es miércoles y descubrimos de nuevo "La playlist de Maika Makovski". Esta semana: It Was A Very Good Year (Frank Sinatra), Is that all there is (Peggy Lee), Waiting Around To Die (Townes Van Zandt); The Ballad Of Lucy Jordan (Marianne Fatihful) y El cantante (Héctor Lavoe).