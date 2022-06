Gente despierta Segunda hora - 17/06/22 53:25 Alfredo Menéndez y Marta Pérez Reinoso nos cuentan algunas cosas que ocurrieron un 17de junio, como la inauguración de la plaza de toros Las Ventas, de la que hemos hablado con Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Gemma del Caño No ha venido a hacer amigos, pero si a hablarnos del molibdeno. En La Meteoteca de Jacob Petrus conocemos a Miriam Leiròs coordinadora de Teachers For Future, un colectivo de docentes premiados recientemente por El Escarabajo Verde, que están muy preocupados por el cambio climático. Más opciones

