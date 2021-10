28:39

Otro martes aquí el equipo de Gente despierta capitaneado por Alfredo Menéndez. Arrancamos con el Contranálisis a cargo en esta ocasión de Nacho Calle que por si no hemos estado informados a lo largo del día, nos va a contar todas aquellas noticias que no entrarían en un informativo al uso. Tenemos muchos problemas que resolver con Ángela Fernández, en Tengo un problema hoy elegimos entre rojo o azul. Después David Sierra nos va a contar algo nuevo para que no nos vayamos a la cama sin saber algo más. Y terminamos la primera media hora de programa con Ramón Arangüena y su sección Mi pueblo es especial, donde hoy nos vamos hasta un pueblo de Toledo llamado Quintanar de la Orden y nos lo cuenta una paisana, Mar.