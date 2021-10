00:07

Otro martes aquí el equipo de Gente despierta capitaneado por Alfredo Menéndez. Arrancamos con el Contranálisis a cargo en esta ocasión de Nacho Calle que por si no hemos estado informados a lo largo del día, nos va a contar todas aquellas noticias que no entrarían en un informativo al uso. Tenemos muchos problemas que resolver con Ángela Fernández, en Tengo un problema en este caso sabremos qué hacer si queremos editar un libro. Después David Sierra nos va a contar algo nuevo para que no nos vayamos a la cama sin saber algo más. Y terminamos la primera media hora de programa con Ramón Arangüena y su sección Mi pueblo es especial, donde hoy nos vamos hasta un pueblo de Guadalajara llamado Torremocha del Pinar y nos lo cuenta una paisana.