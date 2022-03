17:47

Hoy conducimos nuestro gesto hacia lo gestado, la maternidad, y hablamos de poesía y madres. Y comenzamos comparando el acto de creación poética con la gestación de un cuerpo dentro del propio cuerpo. La poesía nos va a llevar hoy a maternidades esquinadas, rebeldes y diferentes. Y comenzamos con los versos de la poeta Tirsa Caja en los que dice "todo tiene una madre", una madriguera o un lugar donde habitar. Esa madre que te lleva y te trae, con ese concepto de metropolitano que nos explica Obrero, nos lleva a los versos de la poeta Esperanza López Parada. Mari Luz Escribano nos ofrece otra visión de la madre, esa madre llena de fortaleza que trasciende dolores insufribles. No nos olvidamos de aquellas mujeres para quienes la maternidad no es una opción de futuro deseada. Como todos los símbolos, este tiene también su deconstrucción, que nos llega a través de la poeta Pilar Adón. Acudimos a la poeta Julieta Valero para explicar eso de "al ser quien somos, hacemos a los que amamos, quien somos".Y nos despedimos, dice Obrero, como se despediría la poesía: con el anhelo o la posibilidad, y lo hacemos con una artista no binaria, la poeta y editora Ángelo Néstore, que escribe desde el extrañamiento del género.