21:04

En "Todo está en los Beatles and friends" tenemos con nosotros a Julián Hernández, uno de los músicos, cantantes y letristas más singulares de las últimas décadas en este país que hace un mes se despidió con su grupo, Siniestro Total, de los escenarios llenando el Wizink Center durante dos noches. ¿Tienes curiosidad por saber qué canciones ha elegido Julián esta madrugada? Empezamos con una versión rara de "I'm looking though you", para seguir con "I'm so tired", de la que escuchamos una versión con coros de Harrison que desaparecieron en la edición final. "La letra de esta canción va a misa, porque lo de estar cansado es innato a un grupo de rock", cuenta Julián. "Lo de las versiones de los Beatles es asombroso, porque luego siempre escogían la mejor", añade el artista. Toda la conversación con el músico, y el resto de la selección, lo tienes en el podcast.