Gente despierta España a las tantas - 16/06/22 28:43 Empezamos la primera hora del programa capitaneado por Alfredo Menéndez con el España a la tantas, donde Paco Reyero nos trae su particular contranálisis de la actualidad. Después toca Tengo un problema, donde Ángela Fernández habla con Miquel Iruela, un profe del IES El Prat Torreblanca que lo ha petado cantando con sus compañeros una divertida versión del "Ay mamá". Terminamos con Mi pueblo es especial, donde Ramón Arangüena nos lleva hasta Prada de la Sierra Más opciones

