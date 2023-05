Gente despierta

54:08

Teresa Jiménez avanza antes que nadie las noticias de hoy. Y de lo que no sólo se hablará hoy, si no toda la semana es de Eurovisión. Euprepio Padula nos trae una buena colección de curiosidades del festival en su "Don de gentes". No lo hará solo, le acompañarán Julia Varela desde Liverpool y Luis Miguel Sargento Gómez, autor de la novela Euroblack: crimen en Eurovisión. El "Buzón Oficial Despierto" nos lo acerca hoy Víctor Moreno-Cid y ya en la recta final, nuestro colaborador Javier Cid invita a su "Es tendencia" a Manuel Saucedo, CEO del WiZink Center, para descubrir anécdotas e historias curiosas de uno de los espacios más emblemáticos de la vida cultural y deportiva nacional.