Gente despierta Cuarta hora - 17/06/22 53:29 En los Clásicos de la gran pantalla, Eva Sandoval nos trae música clásica para hacer deporte. Después llega Carmen Gomar nos presenta a Lucía Velasco, directora del ONTSI, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, y autora del libro ¿Te va a sustituir un algoritmo? El futuro del trabajo en España. Terminamos la hora y la semana con la sección Invéntame otra vez, de Miguel Caamaño, donde hablamos de inventos inútiles asociados al verano Más opciones

