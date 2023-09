25:04

Como cada miércoles descubrimos "La playlist de Maika Makovski" en Gente Despierta. Esta semana con la música de padres e hijos cantantes: Things Behind The Sun (Nick Drake) y Love Isn’t A Right (Molly Drake); One Headlight (The Wallflowers) y Like A Rolling Stone (Bob Dylan); y The Swimming Song (Loudon Wainwright III) y Going To A Town (Rufus Wainwright).