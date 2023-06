Water From Your Eyes | Daft Punk

01:58:30

Conocemos 'Everyone's Crushed', el nuevo trabajo de Water From Your Eyes, de la mano de sus protagonistas. En la segunda hora, repasamos la carrera de Daft Punk con motivo del 10° aniversario del lanzamiento de su último álbum, 'Random Access Memories'. Además, suenan las novedades musicales de Hnos Munoz con Gazzi, Tainy con Four Tet, Skrillex y Rauw Alejandro, José del Curro, The Chemical Brothers y muchos más. Y escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.