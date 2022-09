01:58:23

Where the lights go es el último disco de Totally Enormous Extinct Dinosaurs, y lo presenta hoy en Generación Ya. En la segunda hora, en Futuro (Im)perfecto, hablamos sobre la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Descubrimos la nueva música de Zahara con La Oreja de Van Gogh, Tórtel, Reyko, Plaid, Blood Orenge, Noga Erez con Missy Elliot y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.